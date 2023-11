Si tuffa nel lago con gli amici e non riemerge più. Un 12enne in «condizioni disperate» a Lecco: sott’acqua per 40 minuti

È ricoverato in gravi condizioni un ragazzino di 12 anni, riportato a riva dopo lunghe ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Il ragazzino era in compagnia di alcuni amici quando si è tuffato da una piattaforma sul lago, vicino a Civiate, in provincia di Lecco, quando non è più riemerso. I sommozzatori lo hanno ritrovato incosciente a una decina di metri di profondità. Riportato a riva, sono iniziate le manovre per rianimarlo per poi trasferirlo d’urgenza all’ospedale di Lecco. Il 12enne originario del Nord Africa vive a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Questa mattina era arrivato in treno assieme a quattro amici, con cui aveva deciso di fare un bagno nel lago. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Le sue condizioni sarebbero considerate disperate, dopo essere stato sott’acqua per circa 40 minuti.

