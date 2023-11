La coppia che scappa prima del conto nei ristoranti del Lazio: denunciati per insolvenza fraudolenta

Una coppia di Gaeta aveva l’abitudine di mangiare nei ristoranti e scappare al momento del conto. Lo hanno fatto anche a Scauri di Metello, nel ristorante Il Macello sulla via Appia. Poi si sono alzati da tavola per fumare una sigaretta. E sono scappati lasciando 170 euro di conto non saldato. I carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere e hanno riconosciuto i due: si trattava di coniugi abituati a fuggire al momento del pagamento. Hanno 44 anni lui e 42 lei, sono sposati e disoccupati. Hanno collezionato nel tempo molte denunce, spiega Il Messaggero. Si presentano di solito vestiti in modo distinto per non dare nell’occhio. Il 13 novembre erano stati in un ristorante sul porto di Formia: hanno gustato pesce, una bottiglia di vino pregiata e dolci. Alla fine, racconta il titolare de La Scogliera Arturo, sono usciti «per prendere un po’ d’aria». Sono saliti sull’auto e sono scappati: inutile l’inseguimento di uno dei camerieri. Un’altra tecnica è quella del malore, utilizzata per scappare senza pagare a Fondi, Latina e Terracina. Scelgono sempre ristoranti affollati per facilitarsi la fuga. Ieri i carabinieri li hanno denunciati per insolvenza fraudolenta.

In copertina: immagine di repertorio

