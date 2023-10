Mangiava al ristorante, poi simulava l’infarto per non pagare: la truffa di un 50enne in Spagna

In precedenza l’uomo era stato accusato di aver rubato vestiti in alcuni negozi di abbigliamento

Aveva escogitato un modo creativo per risparmiare sul cibo: entrava al ristorante, si godeva una bella abbuffata, e al momento di pagare fingeva di essere colto da un infarto per evitare di pagare il conto. La storia è quella di un cinquantenne di origini lituane, identificato come Adidas J. (e soprannominato «gastrojeta») che avrebbe ripetuto il copione almeno una ventina di volte in vari ristorante di Alicante, in Spagna. L’ultimo episodio, scrive Fanpage, ha avuto luogo alla fine di settembre, presso il ristorante-tapería El Buen Comer: al termine di una cena a base di paella di frutti di mare e due whisky, l’uomo aveva provato a lasciare il locale senza saldare il conto (di 34,85 euro).

Sarebbe stato però fermato dal personale del ristorante, che avrebbe provato a convincere dicendo che sarebbe andato in albergo a ritirare i soldi. Vedendo che le cose si stavano mettendo male, ha poi sfoderato la sua tipica mossa: si è accasciato a terra, vittima di un presunto infarto. Dal ristorante è dunque partita una chiamata: non a un’ambulanza, ma alla polizia, che ha riconosciuto e arrestato lo scroccone. In precedenza era stato accusato di aver rubato vestiti in alcuni negozi di abbigliamento, ma sempre rilasciato provvisoriamente dopo essere stato assicurato alla giustizia. Il 50enne ha rifiutato di fornire il proprio indirizzo alle autorità ed è stato preso in custodia, e il caso è finito all’attenzione della magistratura locale. L’ultima vittima del truffatore ha dichiarato che «gastrojeta» non sembrava mostrare alcun rimorso per l’accaduto.

Foto copertina: Fanpage

Leggi anche: