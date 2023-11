Reggio Calabria, uccisa in un agguato una dottoressa della Guardia Medica

Francesca Romeo, dottoressa di 67 anni in servizio alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte nel Reggino, è stata uccisa in un agguato. La donna si trovava nella sua auto insieme al marito Antonio Napoli, medico 66enne, quando è stata raggiunta da una serie di colpi d’arma da fuoco che hanno ferito anche lui. A fare fuoco due persone nascoste nei terreni vicino alla casa della coppia. Hanno fatto fuoco contro l’auto nei pressi di una curva sulla strada che collega Santa Cristina a Taurianova. La vittima risiedeva a Seminara dove era nata, mentre il marito è originario di Locri e lavorava al Csm di Palmi. L’uomo è stato colpito a un braccio. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi e stanno cercando di capire il contesto del delitto. Per ora si esclude un legame con la criminalità organizzata ma è stata aperta una indagine

Immagine copertina da Cosenza Channel

