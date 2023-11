Colpo di scena su ChatGPT: Sam Altman torna in OpenAI dopo il siluramento e il passaggio a Microsoft

Sam Altman annuncia su Twitter che tornerà come Ceo in OpenAi con un nuovo consiglio di amministrazione. L’azienda conferma e fa sapere che con lui ci saranno Bret Taylor (Chair), Larry Summers, e Adam D’Angelo. Due giorni fa era stato annunciato il suo approdo nel team dell’Intelligenza Artificale di Microsoft. Il CdA lo aveva cacciato il 17 novembre scorso e aveva nominato al suo posto Mira Murati. Ma le voci su un possibile dietrofront avevano cominciato a girare già un paio di giorni dopo. I dipendenti di OpenAI, madre di ChatGPT, avevano minacciato di licenziarsi se il Cda non si fosse dimesso. Altman ha anche detto che ha l’ok di Microsoft per tornare nella sua azienda. «Con il nuovo Cda e il supporto di Satya Nadella (il Ceo di Microsoft, ndr) non vedo l’ora di tornare e consolidare il rapporto con Microsoft», ha scritto Altman. «Abbiamo raggiunto un accordo di principio sul ritorno di Sam. Stiamo definendo i dettagli. Grazie a tutti per la pazienza», ha invece scritto OpenAI sul social network.

