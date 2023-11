Rocca di Papa, scuolabus si ribalta: tre feriti, due bambini all’ospedale

Uno scuolabus si è ribaltato stamattina in via San Sebastiano a Rocca di Papa in provincia di Roma. Nel veicolo c’erano l’autista, un assistente e cinque bambini dell’età di 12 anni. L’autista e due bambini sono rimasti contusi: sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rocca di Papa e di Frascati insieme ai Vigili del Fuoco e al 118. L’incidente è avvenuto intorno alle 7. I tre feriti sono stati trasportati in codice giallo.

