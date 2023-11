Roma, partorisce bloccata nel traffico di Prati. La bimba nasce in auto, ma sta bene

«È nata così come viviamo, nel traffico di Roma». È l’incipit dell’articolo di Repubblica che dà la notizia di un parto avvenuto per strada, nel cuore di Roma. O meglio, a bordo di un’auto bloccata nel traffico del quartiere Prati. Verso le 20 di ieri sera, 24 novembre, una donna si stava recando in una struttura ospedaliera per il parto. Con lei, in auto, suo marito e suo figlio di 3 anni. È successo, però, che la famiglia è rimasta incastrata nel traffico di via dei Gracchi, strada dove la ricerca di un parcheggio ha una media di attesa di 50 minuti. Chi non ha atteso è stata proprio la nascitura, venuta al mondo mentre una folla di passati si è assiepata vicino all’auto per assistere alla scena. Ad ogni modo, scrive il dorso romano del quotidiano, la bimba è in buona salute e pesa 3,340 chilogrammi.

Leggi anche: