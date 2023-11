Vigonovo, arrestato un uomo di 71 anni che ha picchiato la moglie in strada

La comunità di Vigonovo, paesino del Veneto dove viveva Giulia Cecchettin, è ancora stretta intorno alla famiglia della ragazza uccisa dall’ex Filippo Turetta, quando un’altra violenza contro una donna si consuma nelle sue strade. È successo ieri sera, 25 novembre, data in cui si è celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un uomo di 71 anni stava picchiando sua moglie per strada, in un luogo che l’Ansa indica tra la chiesa e il patronato della frazione Tombelle. Fortunatamente, alcuni passanti, vedendo la scena, sono riusciti ad allontanare l’aggressore, che si è dato alla fuga. Le persone intervenute hanno memorizzato la targa dell’auto dell’uomo e l’hanno consegnata ai carabinieri. Una volta rintracciato, è stato raggiunto nella sua abitazione e arrestato.

