«Ero il più bello d’Italia: perché ora divento prete», la storia del 21enne Edoardo Santini

Il giovane è entrato nel propedeutico, l’anno che precede la vita in seminario: «Non so se diventerò prete ma non mi pentirò di questo viaggio»

Dai concorsi di bellezza al seminario. Edoardo Santini, nuotatore, ballerino, modello di 21 anni ha deciso di cambiare vita. Nel 2019 era stato eletto «il più bello d’Italia»; ora è entrato – scrive La Nazione – nel propedeutico, l’anno che precede la vita in seminario. Negli anni, il 21enne ha cercato di indagare «questa domanda che mi porto dietro fin da piccolo, ma che varie paure – sottolinea – mi impedicavano di approfondire». Nel 2022 «per fare un primo passo – spiega al QN – sono andato a vivere con due preti, è stata l’esperienza più bella della mia vita» perché «mi ha permesso – aggiunge – di trovare nella quotidianità la risposta che mi aspettavo scendesse dall’alto».

«Dei sì comportano inevitabilmente dei no»

A quel punto è stato naturale fare la domanda al Vescovo: «Ed eccomi qua – dice – a studiare teologia e a prestare servizio in due parrocchie della diocesi fiorentina». Ha messo da parte «il lavoro da modello, la recitazione, il ballo poiché dei sì comportano inevitabilmente dei no». Nel mondo dell’arte, Santini spiega di aver trovato «persone meravigliose, dal cuore puro a cui devo molto e che mi hanno fatto crescere tanto». La paura più grande? «Non essere accettato per la scelta» di entrare in seminario. Ma, in realtà, spiega al quotidiano «mi ero costruito più muri di quanti in realtà ce ne fossero». E alla domanda se diventerà o meno sacerdote, il 21 enne risponde: «Non lo so, sono qui per scoprirlo. Ma quello di cui sono certo – conclude – è che non mi pentirò di questo viaggio».

