La storia della 16enne rianimata tre volte in una notte per una malattia rara. La madre: «Serve un farmaco introvabile in Italia, aiutatemi»

I sanitari dell’Ospedale del Mare di Napoli hanno salvato una 16enne affetta da una rara sindrome cardiaca (QT lungo) di natura genetica che si manifesta a causa di aritmie ventricolari, con svenimenti, sincope e che provoca morte improvvisa. Lo scorso 22 luglio il cuore della giovane si è fermato ben tre volte. E per tre volte i medici sono riusciti a rianimarla. Un salvataggio che rischio però di essere inutile senza un farmaco statunitense introvabile in Italia. Di qui, l’appello della madre Oleksandra Kotsiborska, dottoressa iscritta all’ordine dei medici del capoluogo campano: «Ringraziare di cuore l’ospedale del mare di Napoli – dice la professionista – per aver salvato mi figlia. Il farmaco – continua – che assumeva quotidianamente non faceva effetto e senza di loro adesso lei non sarebbe con me. Adesso è sotto un nuovo piano terapeutico ma data la rarità della sindrome, il farmaco richiesto deve essere importato dagli Stati Uniti poiché in Italia vi è carenza della molecola di cui è composto. Aiutatemi a renderlo disponibile affinché mia figlia possa vivere».

