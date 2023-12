Monaco paralizzata dalla neve: aerei e treni bloccati, salta la partita. Nevicate in arrivo anche al Nord Italia: ecco dove e quando – I video

Una pesante nevicata si è abbattuta tra venerdì e sabato su Monaco di Baviera, in Germania, con serie conseguenze sulla mobilità dei cittadini: il traffico aereo e ferroviario è stato interrotto e nelle scorse ore l’aeroporto della città ha cancellato centinaia di voli. Lo scalo, inoltre, è stato chiuso almeno fino a domani mattina. Si presume possa riaprire all’alba se le condizioni dovessero migliorare. Per motivi di sicurezza, i residenti sono stati invitati a non uscire di casa, se non per esigenze urgenti. E anche i trasporti pubblici che collegano le vie della città – autobus, treni suburbani e tram – sono rimasti in larga parte bloccati.

«40 cm di neve». E salta anche la partita

«Abbiamo dovuto scavare con le pale nel parcheggio e poi prendere un taxi perché gli autobus non circolavano», commenta una passeggera a Reuters. Mentre i media locali parlano di una stima di circa 30-40 centimetri di neve scesi nella notte tra venerdì e sabato. La partita tra Bayern e Union Berlin del campionato tedesco, che era prevista nel primo pomeriggio di oggi 2 dicembre, è stata rimandata. La grande quantità di neve accumulata sul tetto dello stadio Allianz Arena è considerato un rischio per gli spettatori. Secondo quanto emerge da un video che sta circolando sui social, alcuni jet privati che pare dovessero partire per Dubai per la conferenza sul clima, sono rimasti congelati sulla pista di atterraggio di Monaco.

La situazione in Italia

Non è delle migliori la situazione in Italia. È caos in Alto Adige con 30 centimetri di neve al Brennero e forti precipitazioni nel centro-sud. In Tirolo 4.000 utenze sono senza corrente elettrica. La strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, in territorio comunale di Madesimo (Sondrio), è stata momentaneamente chiusa a causa di una bufera di neve in corso. L’Anas fa sapere che la strada rimarrà chiusa finché la situazione non migliora. Nelle Marche ci sono stati circa 500 interventi dei vigili del fuoco per i danni provocati dalle raffiche di vento in diverse parti della regione. Numerosi, infatti, gli alberi caduti.

Attese nevicate in Pianura

Nei prossimi giorni il clima rigido dovrebbe portare con sé le prime nevicate anche a bassa quota, in particolare nel nord Italia. Da domani, domenica 3 dicembre, le temperature caleranno in modo repentino con le prime gelate già dal mattino, soprattutto sulle Alpi centro-occidentali, sul Triveneto, in Romagna, nel centro adriatico e in Molise. Lunedì 4 dicembre potrebbe nevicare in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna e in alta Toscana. Il resto del Paese sarà, invece, interessato da pesanti pioggie. Le previsioni meteo stimano che le condizioni potrebbero migliorare solo a partire da giovedì.

