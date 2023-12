Gessica Notaro tornerà a vedere dall’occhio sinistro: «Presto l’operazione, mi sento una miracolata»

L’attivista Gessica Notaro tornerà a vedere dall’occhio sinistro. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista a DiPiù. «Ne ho parlato molte volte in questi anni con il mio medico oculista Luca Cappuccini che mi segue da quando sono stata aggredita. Mi ha sempre consigliato bene e abbiamo deciso che avremmo fatto l’operazione quando, secondo lui, sarebbe stato il momento giusto». Per l’operazione non c’è ancora una data perché «i tempi non sono maturi». Ma «ciò che importa è che questo momento sia arrivato. Mi sento una miracolata», aggiunge. Spiegando che all’epoca dell’aggressione «mi inginocchiai davanti alla statuetta della Madonna che avevo di fronte casa e chiesi aiuto a Dio. Gli promisi che se non fossi diventata cieca avrei fatto di tutto per dare una mano alle donne vittime di violenza, attraverso un’opera di testimonianza e di volontariato». Nel frattempo è nato il suo progetto Agata che si occupa proprio di questo: «Prevede l’inserimento di un agente privato, un professionista addestrato per prevenire le aggressioni. Un aiuto anche per le forze dell’ordine perché recupera una serie di prove utili da consegnare poi al giudice». Lei intanto è tornata a fare l’istruttrice di delfini. E si è sposata con Filippo Bologni, il campione italiano di equitazione nella specialità del salto a ostacoli: «Il giorno del nostro matrimonio pioveva, ma all’improvviso è apparso un fenomeno chiamato “Il dito di Dio” proprio mentre ci stavamo sposando. Dalle nuvole è spuntato un raggio di Sole che ci ha accompagnato per tutta la cerimonia. È stata la dimostrazione dell’esistenza di Dio al di là delle religioni. Lui ha benedetto il nostro matrimonio».

Leggi anche: