Qualità della Vita, Udine è la città dove si vive meglio in Italia. Poi Bologna e Trento

La città in cui si vive meglio in Italia è Udine. Lo dice l’indagine sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, giunta alla sua 34esima edizione. Subito dopo ci sono Bologna e Trento. Mentre dopo Aosta, Bergamo arriva fino al quinto posto. Seguita da Firenze, Modena, Milano, Monza e Brianza e Verona che chiude i primi dieci posti. La prima città del sud è Cagliari, mentre Roma si ferma al 35esimo posto e perde quattro posizioni rispetto all’anno scorso. Ultima in classifica è Foggia, mentre al penultimo posto c’è Caltanissetta e al terz’ultimo Napoli. Il capoluogo della Campania finisce penalizzato a causa della densità abitativa, della criminalità, degli scarsi dati dell’occupazione e da un saldo migratorio sfavorevole. L’anno scorso aveva vinto Bologna dopo Bolzano e Firenze.

La classifica

Nella classifica del Sole 24 Ore Torino si trova subito sotto Roma. Il Sud domina negli ultimi posti. Dopo Napoli fanno leggermente meglio Siracusa, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria, Brindisi, seguite da Trapani, Caserta, Taranto e Vibo Valentia. Al 95esimo posto c’è Palermo. Dopo i primi dieci posti invece ci sono Parma, Trieste, Bolzano, Pordenone, Brescia, Reggio Emilia, Como, Cremona e Padova che chiude al 20esimo posto.

