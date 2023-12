Drogava e violentava i clienti, altri 6 anni per l’ex agente immobiliare Omar Confalonieri: condannata anche la moglie

Nuova condanna per l’ex agente immobiliare Omar Confalonieri, che dovrà scontare altri sei anni di carcere dopo la sentenza del gup di Milano nel processo con rito abbreviato per altri cinque casi di violenze sessuali. Confalonieri era già stato condannato in secondo grado a quattro anni e quattro mesi per aver stordito con benzodiazepine una coppia di clienti, per poi violentare la donna. L’ex agente immobiliare era accusato di aver agito con lo stesso schema in altri cinque casi, ma solo per due è stato riconosciuto colpevole. Condannata anche la moglie di Confalonieri a quattro anni, accusata di concorso per le due violenze ipotizzate.

