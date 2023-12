Milano, ladri svaligiano l’appartamento del Ceo di Mitsubishi Italia: almeno 250mila euro il bottino

Un Rolex, un orologio Cartier, una ventina tra collier, anelli e bracciali. È il bottino, consistente, stimato in circa 250mila euro, che i ladri sono riusciti a portare via dall’appartamento del giapponese Eiko Koga, presidente e Ceo di Mitsubishi Italia, e della sua compagna. Il colpo (grosso), scrive la Repubblica, è avvenuto all’interno di un palazzo ottocentesco del Quadrilatero della Moda di Milano. Per svaligiare l’appartamento, e trovare la cassaforte attaccata al muro, i ladri hanno avuto circa una paio d’ore: la coppia era uscita di casa alle 17 di domenica 3 dicembre senza inserire l’antifurto. L’allarme è stato dato dallo stesso Koga intorno alle 19. Alle forze dell’ordine l’imprenditore ha spiegato di essere appena rientrato da una passeggiata. Ieri sera in via della Spiga, scrive il quotidiano, è arrivata la scientifica per fare un sopralluogo e trovare eventuali impronte digitali o tracce biologiche. Gli investigatori hanno prelevato soltanto le immagini a circuito chiuso del palazzo poiché le telecamere all’interno dell’appartamento non erano attive.

Foto copertina: Ansa/Daniel Dal Zennaro | Via della Spiga, Milano (Quadrilatero della moda)

