Roberta Cortesi, la donna di Bergamo scomparsa a Malaga da 11 giorni: «È successo qualcosa di grave»

Il mistero sulla scomparsa di Roberta Cortesi, 36enne di origini bergamasche che due anni fa si è trasferita a Malaga per lavoro, si infittisce: la donna risulta infatti introvabile da 11 giorni, e adesso anche l’Interpol è sceso in campo nel tentativo di rintracciarla. L’avvocato Luca Gambirasio, che assiste la mamma e la sorella della trentaseienne, ha contattato la polizia spagnola per chiedere un maggior coinvolgimento nelle indagini e ha confermato alla famiglia l’interessamento dell’Interpol. Il timore dei parenti è che sia successo qualcosa di grave. Anche l’avvocato ritiene che dietro la scomparsa ci sia «un evento delittuoso». Al momento tuttavia le indagini degli investigatori non avrebbero portato a individuare una pista investigativa privilegiata e quindi, al momento, tutte le ipotesi sono possibili. Di Roberta non si hanno notizie da sabato 25 novembre, quando alle 12.20 ha inviato alcuni messaggi a sua madre via Whatsapp. Dopo i quali non ha più chiamato né scritto, e non ha nemmeno risposto ai messaggi, anche a quelli della sorella Alessandra. Comportamento che secondo i familiari sarebbe decisamente fuori la norma: Roberta, hanno spiegato, era abituata a telefonare alla madre con frequenza e perché è legata a loro da uno stretto rapporto.

Foto copertina: Il Giorno

