Giornalista della Bbc fa il dito medio in diretta, le scuse: «Uno stupido scherzo, doveva rimanere privato» – Il video

Uno «stupido scherzo» che doveva «rimanere privato» e che è stato invece visto da milioni di spettatori, in diretta, all’ora di pranzo. A cadere nell’errore da principiante, una giornalista di lungo corso della Bbc, la Chief Presenter Maryam Moshiri che nella tv pubblica britannica lavora da ben 20 anni. È stata lei stessa a spiegare cosa è successo al telegiornale di mezzogiorno di mercoledì, quando subito dopo la sigla Moshiri è apparsa in video con un sorriso beffardo e il dito medio in bella mostra, proprio davanti al viso e alle telecamere. Non più di un secondo dopo, la giornalista si è resa conto di essere già in onda, non ha battuto ciglio ed rientrata immediatamente nel suo personaggio, annunciando le notizie con tono serio e professionale. Ma in poco tempo, com’è consuetudine, il video ha fatto il giro del mondo e la giornalista ha voluto chiedere scusa. «Il direttore di produzione faceva il countdown mimando i numeri con le mani. Allora io gli ho voluto rispondere in quel modo per scherzare, ma non credevo di essere già in onda», ha scritto su X, «mi dispiace molto se ho offeso o imbarazzato qualcuno, non era mia intenzione. Era uno stupido scherzo he doveva rimanere privato, visibile solo alla mia squadra».

Leggi anche: