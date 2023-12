Bbc, il conto alla rovescia della giornalista prima del dito medio in diretta: «Avevo ragione» – Il video

Il dito medio della giornalista in diretta televisiva all’inizio del telegiornale di mezzogiorno aveva fatto il giro del mondo e Maryam Moshiri, chief presenter con oltre vent’anni di carriera alla Bbc, aveva dovuto precipitosamente chiedere scusa. La giornalista l’aveva detto subito: quel gestaccio che ha fatto irruzione all’ora di pranzo nelle case dei britannici non era rivolto agli spettatori, ma al cameraman. Non per insultarlo, ma un modo scherzoso per concludere il conto alla rovescia prima della messa in onda. Qualcosa è andato storto e il countdown in studio era indietro di un secondo rispetto alla diretta televisiva. Il video uscito ora, a distanza di una settimana dall’incidente, conferma la versione di Moshiri, quella di «uno stupido scherzo che doveva rimanere privato, visibile solo alla mia squadra». E infatti anche lei ha commentato il video integrale: «Non è stata la Bbc a pubblicarlo e di certo non sono stata io, ma in un certo senso sono contento che sia stato diffuso perché dimostra che stavo scherzando un po’ con la troupe durante il conto alla rovescia».

