Parigi 2024: il comitato olimpico autorizza la partecipazione di russi e bielorussi ma con «bandiera neutrale»

Il Comitato olimpico internazionale ha autorizzato la partecipazione ai Giochi di Parigi 2024 di atleti russi e bielorussi sotto una bandiera neutrale. Il divieto di partecipazione vige ancora per gli eventi a squadre e per coloro che hanno sostenuto attivamente l’invasione russa dell’Ucraina. Finora, ha reso noto il Cio, si sono qualificati per la competizione solo undici «atleti individuali neutrali», otto russi e tre bielorussi rispetto a una sessantina di atleti ucraini.

(in copertina Manifestanti con la bandiera russa alla manifestazione contro le sanzioni alla Russia e contro l’invio di armi in Ucraina organizzata da “Italia sovrana e popolare” in Piazza Scala a Milano, 22 ottobre 2022.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI)

Leggi anche: