Pordenone, si presentano al cinema vestiti da nazisti alla proiezione del film «Comandante»: scoppia la polemica

È diventata un caso la proiezione del film Comandante in un cinema di Spilimbergo, in provincia di Pordenone. In sala si è presentato infatti un gruppo di uomini e donne in uniformi naziste che ricalcano quelle di generali e comandanti del Terzo Reich. A rendere nota la vicenda è Bruno Cinque, un esponente locale di Fratelli d’Italia, che ha pubblicato un post su Facebook con tanto di foto a corredo. «Questa sera durante la proiezione del film “Comandante” abbiamo presenziato per una comparsa scenica con alcuni elementi delle associazioni d’arma e alcuni amici che fanno parte di un gruppo storico esibendosi con varie divise di soldati tedeschi, inglesi, italiani e partigiani», ha scritto l’esponente di FdI sui social.

La vicenda ha scatenato diverse critiche sui social, arrivando a coinvolgere anche la politica. Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra italiana, ha annunciato infatti che sarà presentata un’interrogazione parlamentare per far luce sull’episodio. La proiezione finita al centro delle polemiche è stata organizzata dall’associazione locale «Il circolo» lo scorso 5 dicembre. Il film Comandante ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane il 31 ottobre scorso e narra la vicenda del sommergibile Cappellini e del suo capitano – Salvatore Todaro, interpretato da Pierfrancesco Favino – che salvò in mare 26 naufraghi belgi dopo una battaglia.

Foto di copertina: FACEBOOK/Bruno Cinque

Leggi anche: