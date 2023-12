Simona Ventura riceve la proposta di matrimonio a Ballando con le Stelle: la commozione della conduttrice – Il video

«Mi sono trovato benissimo con tutti voi, volevo in questo luogo dire una cosa a Simona, che mi ha cambiato la vita». È questa la premessa con cui il giornalista e scrittore Giovanni Terzi ha deciso di fare il suo annuncio nel corso della puntata di Ballando con le Stelle di ieri 9 dicembre. Dopo l’esibizione della compagna con Samuel Peron, è entrato in studio, ha tirato fuori un anello e ha chiesto a Simona Ventura di sposarlo. Colta dalla sorpresa e dall’emozione, la conduttrice televisiva non ha esitato a dire di sì. Sul palco sono stati raggiunti dai genitori di Ventura: il papà Rino Ventura e la mamma Anna Pagnoni. Sollecitati dalla conduttrice del programma su Rai 1, Terzi ha rivelato anche la data di nozze: il 6 luglio. Lacrime di gioia da più fronti. A sdrammatizzare è intervenuto Mariotto: «Posso fare da testimone?». Il matrimonio all’orizzonte, in realtà, era già nell’aria. La coppia, infatti, in alcune interviste precedenti avevano rivelato che il loro grande giorno sarebbe stato nel 2024.

