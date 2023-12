Tathiana Garbin ricoverata di nuovo in ospedale: l’ex tennista italiana è stata operata due settimane fa per un raro tumore

Tathiana Garbin, l’ex capitana della squadra femminile azzurra di tennis, è stata ricoverata di nuovo in ospedale. Ad annunciarlo è lei stessa con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Circa due settimane fa, l’ex atleta era stata operata per la riduzione di un raro tumore. «Ciao a tutti, mi dispiace dovervi informare che a seguito di complicanze legate all’intervento, sono stata nuovamente ricoverata. Nonostante tutto, cerco di mantenere il morale alto e continuo a riporre fiducia nella struttura che mi sta curando al meglio», ha scritto Garbin oggi sui social. La 46enne veneta, ex numero 22 al mondo del tennis, è stata operata due volte all’ospedale Cisanello di Pisa. Soltanto lo scorso 7 dicembre scriveva in un post: «Oggi è un giorno speciale, sono stata dimessa». A pochi giorni di distanza dall’operazione, però, qualcosa non è andato per il verso giusto. E Tax – questo il suo soprannome – è dovuta tornare a un ospedale. La tipologia di tumore che è stata diagnosticata a Garbin è molto rara e «capita a una persona su un milione», aveva spiegato di recente l’ex atleta.

INSTAGRAM | La storia IG con cui Tathiana Garbin ha annunciato di essere tornata in ospedale

Foto di copertina: EPA/Adrien Perritaz | Tathiana Garbin durante una conferenza stampa a Biel, in Svizzera (6 febbraio 2019)

Leggi anche: