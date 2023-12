Spegne con l’estintore la lampada ebraica accesa in Parlamento per l’Hannukkah: la follia di un deputato dell’estrema destra polacca – Il video

Grzegorz Braun, deputato polacco del partito di estrema destra Confederazione Libertà e Indipendenza, ha spento con l’estintore la menorah – il candelabro simbolo dell’ebraismo – che era stata accesa nel corridoio del Parlamento in occasione della festa ebraica dell’Hanukkah. A testimoniare quanto accaduto sono numerosi video che in queste ore stanno circolando sui social. Il gesto, infatti, è stato trasmesso in diretta televisiva dalle reti che stavano seguendo l’evento. Durante quest’ultimo i deputati hanno posto delle domande al nuovo premier Donald Tusk dopo che lo stesso in mattinata ha presentato le linee guida del suo governo. Sollecitato sul suo gesto estremo, Grzegorz Braun ha tentato di dare delle spiegazioni in aula, ma il presidente Sejm Szymon Holownia ha deciso di cacciarlo fuori e interrompere la seduta. «Esprimo il mio rammarico per il gesto di intolleranza che non dovrebbe mai avvenire e che condanno profondamente», ha poi commentato Holownia rivolgendosi ai rappresentanti della comunità ebraica che erano presenti. E ci ha tenuto a precisare che Braun verrà punito con una denuncia alla polizia e una multa.

