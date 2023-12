Roma, la metro non si ferma al capolinea Battistini e porta tutti al deposito. Il dipendente Atac ai passeggeri: «Scusate» – Il video

Le immagini postate dalla pagina Welcome to Favelas

Roma, la metro A non si ferma al capolinea Battistini e porta tutti i passeggeri nel deposito. Queste le immagini, diffuse dalla pagina Welcome to Favelas, che mostrano i passeggeri stupiti fermi nel vagone con le luci quasi al buio. A un certo punto un utente inquadra un dipendente Atac intento a scusarsi con i passeggeri. «Allora dovete uscì de qua», spiega alle persone. «Ma che hai bevuto?», scherza uno dei passeggeri sottolineando la fermata saltata. «No, non ho bevuto», replica l’uomo mentre i toni delle conversazioni diventano nervosi. «Roma è un posto magico», «Come quando ti chiudono il parco e te dimenticano dentro», «Vabbè ma almeno per la partenza di domani mattina hanno già il posto a sedere…», sono solo alcuni dei commenti nel video.

Leggi anche: