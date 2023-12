È morto a 61 anni Andre Braugher: era il capitano Holt nella serie tv Brooklyn Nine-Nine

L’attore americano Andre Keith Braugher è morto lunedì 11 dicembre dopo una breve malattia. Noto per il ruolo del detective Frank Pembleton nella serie tv “Homicide” e del capitano Raymond Holt nella sitcom “Brooklyn Nine-Nine”, ha vinto il suo primo Emmy Award nel 1998 come miglior attore protagonista in “Homicide”. L’annuncio della scomparsa è arrivato dalla sua agente Jennifer Allen. Il secondo premio è arrivato per la miniserie tv “Thief – Il professionista”, che risale al 2006. Ha anche recitato nella dramedy “Men of a Certain Age” tra 2009 e 2011. “Brooklyn Nine-Nine” ha vinto anche due Golden Globes.

Nato a Chicago il primo luglio 1962, Braugher aveva studiato a Stanford e poi alla Julliard School di New York. Il suo debutto risale al 1989, nella serie tv “Kojak” in cui interpretava il ruolo di Winston Blake. La prima apparizione al cinema è in “Glory”. Ha partecipato a “Bus in viaggio” di Spike Lee. Ha anche recitato a teatro nel New York Shakespeare Festival, vincendo un premio nel 1997 per il ruolo di protagonista in “Enrico V”. Il suo ultimo ruolo è stato quello di Dean Baquet, redattore del New York Times, in “She Said”, storia su abusi e molestie sessuali nel mondo dello spettacolo e dei media. Bradford lascia la moglie Ami Brabson e i figli Michael, Isaia e John.

