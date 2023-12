Italiani sovranisti anche su Pornhub: volano le ricerche di contenuti «nostrani» (senza più Rocco Siffredi) – Il rapporto

È un quadro tricolore quello dipinto dall’ultima raccolta dati di Pornhub sulle abitudini degli italiani. Sono nostrane, infatti, le prime tre attrici per numero di ricerche nel nostro Paese: Sara Diamante, Malena La Pugliese e Beatrice Segreti. Per trovare un attore uomo si deve scendere fino alla quarta posizione, con Johnny Sins, seguito da un’altra donna, questa volta straniera: Kendra Lust. Nel quintetto di testa non rientra invece Rocco Siffredi: è la prima volta in dieci anni per l’apprezzato attore abruzzese, ovvero da quando il sito arancionero pubblica le statistiche. L’interesse per la pornografia nostrana è confermata dalle ricerche più popolari. Al primo posto si piazza «italiano» mentre al terzo «amatoriale italiano». Tra i due, uno dei termini di ricerca più popolari anche all’estero: Milf.

Quanto durano (online) gli italiani

In effetti, è «mature» la categoria preferita dagli italiani, seguita da «transgender» e «lesbian». Menzione d’onore anche per «blowjob» (fellatio) che in Italia ha l’83% di probabilità in più di essere cliccata rispetto alla media mondiale. Il nostro Paese si distingue anche per un particolare interesse nella categoria «popular with women», che viene cliccata il 69% in più rispetto alla media mondiale. L’Italia è ottava per numero di utenti, ma dodicesima per tempo di visita, con 9 minuti e 59 secondi. A dominare la classifica della «resistenza» ci sono le Filippine, con 11 minuti e 15 secondi, rispetto a una media di poco più di 10 minuti. Le donne passano sul sito mediamente 9 secondi più degli uomini.

Differenze di genere e di dispositivi

Per quanto riguarda il dispositivo scelto per guardare i video, gli italiani seguono il trend globale: il 91% degli accessi avviene da smartphone, il 7% da PC e solo il 2% da tablet. Se negli Usa il traffico crolla in occasione del Ringraziamento, da noi è Ferragosto il giorno che fa registrare la maggior riduzione del numero di accessi, con il 21,5% in meno. Nel nostro Paese cresce la porzione femminile dell’utenza, ma il 29% dell’Italia rimane comunque lontanissimo dalle Filippine, capofila, con un roboante 58%. A livello internazionale, la categoria preferita dagli uomini è «japanese», mentre le donne virano su «lesbian». Nonostante la disparità nel genere degli utenti, invece, «big dick» si piazza al 14esimo posto per entrambi. Sempre a livello globale, a passare più tempo sul sito sono coloro che scelgono la categoria «small tits», con 15 minuti e 46 secondi in media, mentre i feticisti dei piedi sono i più rapidi, con appena 6 minuti e 3 secondi.

Leggi anche: