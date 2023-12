«Sto arrivando alla fine…», Reinhold Messner spaventa i fan: cosa voleva dire

Un post di Reinhold Messner con una semplice foto e poche parole è bastato per allarmare i fan sulle condizioni di salute dell’alpinista altoatesino. Messner, 79 anni, su Instagram scrive: «Sto arrivando alla fine, questa è la realtà». A questa dichiarazione lapidaria si accompagna uno scatto di lui seduto su una piccola barca in mezzo al lago, circondato dalle montagne sotto un cielo nuvoloso. E poi continua: «Me ne vado con la coscienza pulita, sapendo di essere stato una brava persona, di aver dato il massimo, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello. Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e di amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine». A quel post in inglese è seguito un fiume di commenti dei fan, tra chi era per la salute dell’alpinista e chi ha provato a incoraggiarlo a non perdere fiducia nel futuro. Fiducia che in realtà lo stesso esploratore instancabile non pare aver perso. Al Corriere della Sera è stato lui stesso a chiarire le ragioni di quel post. «Sto bene – ha risposto ridendo – sono in aeroporto che sto per prendere un volo per l’India, dove mi tratterò fino alla fine dell’anno». Di progetti insomma ne avrebbe ancora molti, spiega Messner, che chiarisce: «Io sto arrivando alla fine e accetto questo fatto. Non chiudo gli occhi davanti ai fatti reali. Ma questo non significa che io non abbia idee e progetti, tant’è che sono in partenza per l’India per fare quello che amo fare, nella fattispecie per un progetto di studio legato alla montagna».

