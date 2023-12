Attacco hacker alla pubblica amministrazione: il gruppo russo Lockbit chiede il riscatto

Dietro gli attacchi che nell’ultima settimana hanno coinvolto le pubbliche amministrazioni in Italia ci sarebbe il gruppo hacker russo Lockbit. Lo scrive Ansa, citando fonti informate. Il cyber-attacco ai server dell’azienda Westpole – la cui infrastruttura cloud è utilizzata dalla società Pa digitale – era stato reso nota lo scorso 8 dicembre. Ma a distanza di 10 giorni continua ancora a bloccare i servizi di gestione digitali (demografici, anagrafici, pagamento di stipendi ai dipendenti comunali) a circa 1.300 realtà della Pa italiana, tra cui circa 500 comuni, alcune province, diverse comunità montane, unioni di comuni ed enti come l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) e l’Autorità anticorruzione (Anac). Al momento i tecnici hanno avviato la procedura di ripristino attraverso backup di metà dei servizi; l’altra metà sarebbe invece, con ogni probabilità, difficilmente recuperabile. Ciò significa che potrebbe essere necessario rifare i conti relativi agli stipendi e far slittare, in alcuni casi, il pagamento di dicembre e gennaio. L’infrastruttura della società è stata compromessa dal ransomware del gruppo di hacker di Mosca che più volte ha colpito obiettivi italiani.

La richiesta di riscatto

A fronte di database criptati e inaccessibili, da Lockbit sarebbero arrivate richieste di riscatto in criptovalute a Westpole. L’attacco era stato confermato nei giorni scorsi dal direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza italiana, Bruno Frattasi: «Acn – aveva spiegato – è intervenuta per analizzare la vastità dell’impatto e indicare le modalità di recupero dei dati e per aiutare Westpole a ripristinare i suoi servizi come pratica di resilienza. L’Agenzia ha infatti due funzioni: una è proteggere la superficie, la seconda è appunto far ripartire i servizi». Nel frattempo, sia Westpole che Pa Digitale hanno sporto denuncia alla Polizia postale ed hanno avvertito il Garante della privacy.

