Céline Dion, il preoccupante racconto della sorella sulla malattia della cantante: «Ha perso il controllo dei muscoli»

Arrivano preoccupanti aggiornamenti sulla salute della cantante canadese Céline Dion, a distanza di un anno dall’annuncio che lei stessa fece: «Mi è stato diagnosticato un raro disordine neurologico chiamato “sindrome della persona rigida”- in inglese stiff-person syndrome – che colpisce una persona su un milione». Dodici mesi dopo sua sorella, in un’intervista al canadese 7 Jours, ha rivelato che la cantante «ha perso il controllo dei muscoli». «Ciò che mi addolora – ha aggiunto Claudette Dion parlando della sorella – è che sia sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro». «Certo è che, nei nostri sogni e nei suoi, l’idea è quella di tornare sul palco. In quale stato? Non lo so. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo». E proprio questo è il problema: sebbene si sappia poco di questa rara neuropatia che colpisce il sistema nervoso centrale, è certo che provochi rigidità muscolare progressiva e spasmi principalmente nel tronco e nell’addome, che non consentono dunque a Céline di cantare. Tanto che era stata costretta a cancellare le tappe del suo tour in Europa e Nord America. E questo ha alimentato anche alcuni pettegolezzi sui social, che Claudette ha voluto smentire: «Perché dite che Céline è sulla sedia a rotelle? Perché dite che ha il cancro? Perché inventate storie?», ha dichiarato. Aggiungendo che la sorella psicologicamente «è forte», «non è depressa» e «non ha perso l’amore per la vita».

