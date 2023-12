Firenze: il rider viene rapinato, i colleghi si vendicano e inseguono il ladro – Il video

A Firenze la situazione è tesa a causa delle frequenti rapine subite dai rider. Due, riporta il Tirreno, in meno di ventiquattro ore. In questo video, diffuso dalla pagina Welcome to Florence, si vede un ladro inseguito dal rider derubato e alcuni suoi colleghi. L’uomo, braccato da decine di biciclette, si mette davanti ad una tranvia in movimento chiedendo aiuto e cercando di chiamare la polizia. Nella prima rapina, avvenuta in zona Rifredi, alcuni dei fattorini si sarebbero radunati e avrebbero ingaggiato una sorta di rissa con i presunti rapinatori. Nel pomeriggio un altro rider è stato invece derubato in zona stazione Santa Maria Novella. La vittima ha poi sporto denuncia in questura, riporta la testata locale, accompagnata da tantissimi colleghi, un centinaio, radunatisi fuori dagli uffici di via Zara, bloccando di fatto anche la circolazione. Il video qui riportato potrebbe esser legato al caso di Rifredi. Le forze dell’ordine, riporta il Tirreno, sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica.

Leggi anche: