Londra, il tennista Rublev mette tre dita in faccia all’arbitro durante l’Ultimate Tennis Showdown – Il video

Il tennista russo Andrey Rublev ha perso il controllo durante l’Ultimate Tennis Showdown che si è appena concluso a Londra. Durante il match contro il danese Holger Rune, il russo – in svantaggio per 10-11 – ha chiesto di poter giocare il jolly e realizzare così un punto triplo. Il format, ideato da Patrick Mouratoglou, in cui si gioca con regole speciali, prevede infatti che si possa totalizzare tre punti al termine di un unico scambio, se portato a casa con successo. E nonostante Rublev sia riuscito a vincere quel punto, l’arbitro – non avendo sentito la chiamata del giocatore – gliene avrebbe assegnato solo uno. Nel quarto seguente, il tennista russo – per essere sicuro che il giudice di sedia lo sentisse – si è avvicinato (infuriato) al ragazzo, sbattendogli ripetutamente le tre dita in faccia. A margine della partita del campionato d’esibizione di tennis il giocatore ha poi fatto sapere di essersi «lasciato trasportare dalle emozioni» poiché «quando corri in campo – spiega Rublev – anche per degli scambi lunghi, è molto deludente ritrovarsi davanti a certe situazioni. Sembra che tutti i tuoi sforzi siano stati inutili». Anche il numero 8 al mondo Holger Rune, poi sconfitto nella finale da Jack Draper, ha manifestato il suo disappunto sull’organizzazione del torneo bollandolo: «Uno spettacolo di merda».

