No! Le forze dell’ordine non hanno trovato carne cinese e vietnamita nei McDonald’s

Una nuova presunta notizia colpisce McDonald’s. Questa volta si sostiene che la catena di fast food abbia importato carne dalla Cina. Il fatto sarebbe stato svelato da un dipendente che avrebbe portato le forze dell’ordine a «fare irruzione in cinque locali». In verità, non ci sono prove che McDonald’s Italia abbia importato carne dalla Cina. Così come non ce n’erano delle altre bufale che hanno preso di mira l’azienda negli ultimi mesi riguardo la qualità del cibo – in questo caso veniva usato addirittura lo stesso sfondo e un stile delle scritte estremamente simile a quello preso in esame oggi – o fantomatica carne umana.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che un dipendente di McDonald’s abbia confessato l’acquisto di carne da Cina e Vietnam da parte della catena di fast food.

I post che circolano sembrano riferirsi all’Italia.

Sono estremamente imprecisi, e della vicenda non si trova riscontro.

McDonald’s rende noti i propri fornitori, che non appaiono in notizie simili.

Un caso di carne avariata si era verificato in Cina e in Giappone per carne proveniente dal gigante asiatico nel 2014, ma non c’entra nulla con l’Italia.

Quindi, non ci sono prove che McDonald’s Italia abbia importato carne dalla Cina o dal Vietnam.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri qui su Instagram e su Facebook qui e qui). La descrizione è vuota, ma nella scritta in sovrimpressione aggiunta tramite TikTok, dove il video è stato pubblicato prima di essere screenshottato e condiviso su Facebook, si legge:

ULTIMA ORA: OPERAIO MC DONALD VIENE LICENZIATO E CONFESSA TUTTO IL RETROSCENA DELL’AZIENDA AFFERMANDO; “ARRIVAVA CARNE DALLA CINA A POCO PREZZO E ALTRO CIBO DA VIETNAM. FORZE DELL’ORDINE FANNO IRRUZIONE IN 5 LOCALI ASSURDO QUELLO CHE TROVANO

Non ci sono prove che McDonald’s Italia abbia importato carne dalla Cina

Si tratta di un tipo di bufala particolarmente diffuso. Tipico delle catene di Sant’Antonio che circolavano su Whatsapp e altri servizi di messaggistica, questo genere di presunte notizie si è ormai diffuso su social dedicati – almeno all’apparenza a un pubblico più giovane. Cionondimeno, rimangono notizie completamente false. A leggere bene, infatti, non è nemmeno chiaro di cosa si parli. Si legge di un’ultim’ora, ma non vengono indicati date e orari. Non c’è nemmeno un luogo, e quindi non è chiaro di quale/i dei molti punti vendita McDonald’s si parli, visto che poi vengono appunto menzionati cinque locali. Al momento, però, non ci sono prove che McDonald’s Italia abbia importato carne dalla Cina.

Chi sono i fornitori di McDonald’s

Ricercando la notizia, non si trovano conferme della sua veridicità. McDonald’s fornisce una puntuale lista di tutti i propri fornitori, e afferma che la carne utilizzata è italiana al 100% e ad oggi non sono trapelate prove del contrario. Il prosciutto cotto viene fornito da Italiana Alimentari, di Gazoldo degli Ippoliti (MN); la stessa azienda fornisce anche il bacon, assieme al salumificio Fratelli Beretta di Trezzo sull’Adda (MI). La carne bovina proviene dalla Inalca di Castelvetro (MO), mentre il pollo è fornito da Amadori, di San Vittore (FC). Non si trovano notizie di scandali relativi a carne scaduta, contraffatta o proveniente dalla Cina o altri Paesi asiatici riguardo questi marchi. In ogni caso, non ci sono prove che McDonald’s Italia abbia importato carne dalla Cina.

Lo scandalo della carne scaduta in Cina

L’unica notizia che in qualche modo potrebbe essere ricondotta alla bufala condivisa su Facebook a cui Open è riuscita a risalire, è del 2014, quando – si legge in un articolo della Cnn – un importante produttore di carne cinese, la Shanghai Husi Food venne scoperta a contraffare i propri prodotti. La carne veniva toccata senza guanti, in alcuni casi cadeva e veniva rimessa sul nastro della produzione immediatamente. In altri casi carne scaduta veniva mescolata ad altra, e poi venduta. A causa dello scandalo, molti punti vendita di McDonald’s in Cina vennero chiusi, ma la vicenda toccò anche il Giappone e molti grossi marchi alimentari come Starbucks e Kfc. Tuttavia, non l’Italia, dove vigono regole ben più stringenti che in Cina, e da cui McDonald’s si rifornisce, sempre da Inalca dal 1996. In ogni caso, non ci sono prove che McDonald’s Italia abbia importato carne dalla Cina.

Conclusioni

Si sostiene che un dipendente di McDonald’s abbia confessato l’acquisto di carne da Cina e Vietnam da parte della catena di fast food. I post che circolano sembrano riferirsi all’Italia. Sono estremamente imprecisi, e della vicenda non si trova riscontro. McDonald’s rende noti i propri fornitori, che non appaiono in notizie simili. Un caso di carne avariata si era verificato in Cina e in Giappone per carne proveniente dal gigante asiatico nel 2014, ma non c’entra nulla con l’Italia. Quindi, non ci sono prove che McDonald’s Italia abbia importato carne dalla Cina.

