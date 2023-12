Giorgia Meloni ha l’influenza: salta il saluto di Natale con Mattarella, rinviata la conferenza stampa di fine anno

Tra i tanti italiani che hanno preso l’influenza in queste settimane di fine 2023, c’è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Proprio in questi giorni però l’agenda della premier è piena di appuntamenti: a quelli più propriamente politici, si aggiungono i classici incontri istituzionali di fine anno. A causa del «persistente stato influenzale», lo staffi di Meloni ha preferito annullare «tutti gli impegni di questi giorni, a cominciare dallo scambio di auguri al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla conferenza stampa di fine anno in programma domani», giovedì 21 dicembre. L’incontro con i giornalisti, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine e dalla Associazione stampa parlamentare è quindi slittato al giovedì successivo, 28 dicembre, data già fissata e allo stesso orario dell’impegno precedente. Si terrà alle 11 presso l’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, e il resto del programma rimane invariato.

Leggi anche: