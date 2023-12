La storia della recita di Natale senza Gesù «per non ferire gli altri bambini» a Padova

La scuola primaria di Agna in provincia di Padova ha deciso che i suoi bambini faranno un saggio di Natale senza riferimenti al cattolicesimo. E per la recita in programma questa mattina nella scuola che fa parte dell’Istituto Comprensivo di Correzzola, Agna e Candiana nelle canzoni sono stati tolti i riferimenti a Dio, a Gesù e agli angeli. Il Gazzettino racconta che i genitori sono furiosi: «Lunedì scorso, per puro caso, abbiamo scoperto che i testi natalizi da far cantare ai nostri figli sono stati cambiati e modificati. All’inizio non ci potevo credere, poi quando mia moglie mi ha fatto vedere i fogli con le frasi che inizialmente gli alunni avrebbero dovuto cantare, tagliati su determinate parole, non ci ho visto più. Non è possibile che si debba arrivare a questi livelli, tra l’altro senza che noi genitori veniamo messi al corrente delle idee delle maestre», dice uno di loro.

Il programma e i testi

I genitori sostengono che ai bambini siano stati consegnati dalle maestre alcuni testi riveduti e corretti. Per evitare di ferire i sentimenti dei compagni di altre religioni. Il genitore dice di aver contattato il sindaco Gianluca Piva e il parroco Don Fabio Bettin. Il maestro di musica della scuola è José Angel Ramirez Ragoitia, di Pieve di Sacco. Ha raccontato di essere rimasto spiazzato dall’iniziativa della scuola. Diversi genitori hanno deciso di non mandare i figli a scuola. «Dopo qualche discussione con mia moglie abbiamo deciso che nostra figlia non prenderà parte a questa recita. Sia per una questione di principio sia perché ci hanno tolto le cose in cui crediamo. A casa mia non si può dettare legge. Perché dobbiamo sempre noi a doverci fare da parte?», conclude un altro genitore.

