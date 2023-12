TikTok down: impossibile accedere dal pc

“Not found” è la frase che visualizzano in tanti, in questi minuti, se provano ad accedere alla piattaforma social TikTok via desktop. Secondo Downdetector le anomalie registrate dagli utenti sono iniziate stanotte per poi avere un picco verso l’ora di pranzo. E il trend è in crescita. Tutto regolare, al momento, nell’accesso via app. Attualmente non sono state fornite spiegazioni tecniche da Bytedance, la casa madre della piattaforma.

Leggi anche: