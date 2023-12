«Abbiamo ritrovato Anastasia», la 16enne scomparsa è tornata a casa: la telefonata dalla provincia di Lucca

Sono passati 9 giorni, interminabili per la sua famiglia e le persone a lei care, ma la vicenda di Anastasia Ronchi, 16enne scomparsa lo scorso 13 dicembre a Pavia (dove si era trasferita da Viareggio), ha avuto un lieto fine: la giovane, secondo quanto si apprende dalla polizia, è stata ritrovata. Lei stessa, secondo le prime informazioni in circolazione, ha chiamato i genitori chiedendo che la venissero a prendere alla stazione di Camaiore (Lucca). La telefonata è arrivata dopo varie le segnalazioni della sua presenza in più località, compreso Viareggio, dove si sono concentrate le ricerche da parte di polizia e carabinieri. Il ricongiungimento è avvenuto al cospetto della polizia. Adesso la ragazza è a casa con la sua famiglia e starebbe bene. Ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul caso era stata anche la sorella di Anastasia, Micol Ronchi, speaker radiofonica molto attiva sui social. Che ha commentato: «Abbiamo ritrovato Anastasia. Non so come stia, non so cosa dice, non so cos’ha fatto per nove giorni. Ma è con nostro padre e la mamma. Per onore di cronaca vi aggiornerò e spiegherò cos’è successo, appena saprò qualcosa e appena mi ricorderò come mi chiamo. Ringrazio tutti per l’enorme supporto che ci avete dato».

