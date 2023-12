Anastasia scomparsa da Pavia, la sorella dj: «Segnalata a Viareggio»

La 16enne Anastasia, scomparsa lo scorso 13 dicembre a Pavia, potrebbe essere stata avvistata. È quanto emerge da un volantino che la sorella e speaker radiofonica Micol Ronchi – la prima ad aver lanciato l’allarme – ha diffuso su Facebook. Secondo alcuni testimoni, la giovane sarebbe stata vista proprio in centro a Viareggio, in via Vittorio Emanuele. Inizia quindi ad avvalorarsi l’ipotesi che possa essere stato un allontanamento volontario. Ma ancora nulla viene escluso. Della 16enne, capelli corti tinti di biondo e occhi castani, non si hanno più tracce dopo che nei giorni scorsi si è allontanata dal proprio domicilio a Pavia. Prima di trasferirsi in quest’ultima città, Anastasia viveva a Viareggio con i genitori. I familiari ipotizzano che possa essere tornata nella città di origine per rivedere alcuni amici. La sorella, intanto, continua a fare appello sui social per contattare lei o le forze dell’ordine qualora qualcuno la veda. Nel volantino lanciato dalla famiglia viene anche riportato il numero dell’Associazione Penelope Toscana: +39 345 501 9051.

