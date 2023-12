Los Angeles, paura per l’attore Charlie Sheen: la vicina di casa irrompe e prova a strangolarlo

Una donna di 47 anni si è intrufolata nella casa dell’attore Charlie Sheen e ha tentato di strangolarlo. Non è stata diffusa l’identità dell’autrice dell’aggressione, ma secondo le prime indiscrezioni sarebbe una sua vicina di casa, a Los Angeles. Adesso è stata arrestata per irruzione in proprietà privata e aggressione. Tutto sarebbe accaduto lo scorso mercoledì: la star di Due uomini e mezzo, 58enne, avrebbe risposto allo squillo del campanello, andando ad aprire la porta. A quel punto la donna avrebbe fatto irruzione nella casa, strappandogli la maglietta e tentando di strangolarlo. Poi ha fatto ritorno a casa sua, come se nulla fosse accaduto. Ignote le ragioni del raptus: secondo quanto mormorano i siti di gossip statunitensi, però, la donna aveva rovesciato la spazzatura sugli scalini davanti all’ingresso della casa di Sheen il giorno prima dell’aggressione. L’attore, comunque, non ha avuto bisogno di andare in ospedale: i medici l’hanno raggiunto e visitato a casa.

