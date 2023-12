Lodi, imprenditore anonimo dona 400 biglietti agli studenti per vedere il film di Paola Cortellesi. La regista: «Un gesto bellissimo»

In anonimato e lontano dai riflettori, un imprenditore locale di Lodi ha regalato 400 biglietti a studenti e studentesse della città per assistere alla visione di «C’è ancora domani», il recente di film di Paola Cortellesi che mette in scena la storia di Delia, madre di tre figli che subisce le violenze del marito sullo sfondo del secondo Dopoguerra. L’ignoto benefattore a inizio dicembre ha contattato il Comune di Lodi, chiedendo di organizzare una proiezione e mantenendo la discrezione in ogni passaggio. La vicesindaca di Lodi, Laura Tagliaferri, è stata l’unico punto di contatto con l’imprenditore lodigiano, coordinando la visione del film il 16 dicembre al cinema Moderno. «È una persona di grande cuore che ha chiesto il nostro supporto per coinvolgere le scuole nella visione del film», ha dichiarato la vicesindaca Tagliaferri. «Siamo partiti da quelle frequentate da studenti provenienti da famiglie in difficoltà economica. E devo dire che è stata una giornata intensa e molto utile a livello educativo. In sala ci siamo tutti commossi durante il film. È stato davvero bellissimo», ha aggiunto. E la stessa Cortellesi non ha tardato a manifestare la sua gratitudine: «La bellezza di questo gesto… Grazie, ne sono onorata», ha commentato la regista.

Leggi anche: