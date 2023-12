Chi è Benny Kashriel, il candidato ambasciatore israeliano a Roma contestato dal governo italiano

L’Italia non approverebbe la scelta del nuovo ambasciatore israeliano a Roma Benny Kashriel. La notizia, lanciata ieri dal sito Ynet è stata confermata dal The Times of Israel: il governo italiano non ha intenzione di accordare la preferenza (passaggio fondamentale per la nomina di un ambasciatore) a Kashriel per via dei suoi legami con il movimento dei coloni. Kashriel è stato infatti a lungo sindaco del grande insediamento di Ma’ale Adumim in Cisgiordania, e capo del Consiglio Yesha, un «organismo ombrello per il movimento degli insediamenti», come lo definisce The Times of Israel. Proprio per il suo attivismo nel movimento dei coloni, l’ex sindaco – che nel 2008 ha ricevuto accuse per molestie sessuali da parte di un’impiegata municipale – è stato ricevuto all’inaugurazione dall’ex presidente Donald Trump.

È stato il ministro degli Esteri Eli Cohen – dato in partenza dal ministero a fine mese per lasciare il posto all’attuale ministro dell’Energia Israel Katz – ad annunciare la scelta di Kashriel a luglio, mentre la richiesta formale a Roma dovrebbe arrivare all’inizio del nuovo anno. I rappresentati italiani avrebbero però già inviato messaggi al governo Netanyahu per contestare la decisione.

