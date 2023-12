Israele, l’affondo di Erdogan contro Netanyahu: «Si comporta come Hitler». L’allarme Oms: «La popolazione di Gaza è in grave pericolo»

«Quello che fa il premier israeliano non è da meno rispetto a quello che ha fatto Adolf Hitler. Oggi la Germania continua a pagare il prezzo di Hitler, e per questo motivo non alza la voce». Durissimo il presidente turco Recep Tayyp Erdogan contro la gestione di Benjamin Netanyahu del conflitto in corso tra Israele e Hamas. Non è tardata ad arrivare la replica del premier: «Erdogan, che commette un genocidio fra i curdi e che si è aggiudicato il record mondiale di arresti di giornalisti contrari al suo regime, è l’ultimo che può farci prediche», ha dichiarato. «Il nostro è l’esercito più morale al mondo, che combatte ed elimina l’organizzazione terroristica più disgustosa e crudele al mondo: Hamas-Isis, che si è macchiata di crimini contro la umanità e che Erdogan invece loda, offrendo anche ospitalità ai suoi dirigenti», ha aggiunto il premier. La popolazione di Gaza, secondo quanto dichiarato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus è in «grave pericolo». Solo 15 dei 36 ospedali della Striscia funzionano a pieno regime.

La situazione del conflitto

Intanto, mentre le forze di difesa israeliane proseguono incessanti a bombardare il sud della Striscia di Gaza, gli Hezbollah hanno lanciato verso Israele circa 90 droni e razzi. Un drone si è schiantato vicino a un villaggio nel Golan annesso a Israele. Inoltre, secondo i media israeliani, un drone con buona probabilità carico di esplosivo lanciato dalla Siria sarebbe caduto nella tarda serata di ieri a sud dell’insediamento di Eliad, provocando danni, ma nessuna vittima o feriti. Non migliora la situazione al centro di Gaza dove l’esercito israeliano continua le proprie operazioni. Nelle ultime 24 ore sono almeno 200 i palestinesi rimasti uccisi nei raid israeliani della Striscia. Mentre l’esercito israeliano ha annunciato la morte di altri 3 giovani soldati uccisi in combattimento a Gaza: si chiamavano Asaf Pinhas Tubul (22 anni), Neriya Zisk, (24 anni) e Dvir David Fima, (32 anni). Il bilancio dei soldati uccisi dall’avvio dell’operazione di terra a Gaza sale così a 167.

«Gli ostaggi (anche bambini) hanno subito o assistito ad abusi sessuali»

Gravi accuse arrivano dalle testimonianze del reparto di psichiatria del centro medico Ichilov di Tel Aviv raccolte dal Guardian. «La maggior parte degli ostaggi israeliani che sono stati rilasciati a novembre ha subito abusi fisici e mentali molto gravi», ha rivelato Renana Eitan, la responsabile del centro dove vi sono in cura 14 ostaggi, di cui 9 minorenni e due con meno di 10 anni. «I bambini sono stati drogati dai loro rapitori, anche con ketamina e benzodiazepine, quelli a cui é stata somministrata ketamina hanno avuti gravi crisi di astinenza. Tutti gli ostaggi che ho avuto in cura hanno subito direttamente o assistito ad abusi sessuali, compresi i bambini piccoli». Una donna, fa sapere Eitan, è stata sequestrata e tenuta sottoterra al buio totale, «diventando psicotica con allucinazioni, che di solito si verificano quando si privano le persone di tutti i sensi normali». Ma non solo: «Altre due donne sono state tenute in una gabbia di un metro per un metro e mezzo».

