Achille Lauro, il giallo del Capodanno annullato all’ultimo. Fan spiazzati: le voci sul flop dei biglietti

Non ci sarà Achille Lauro al concerto previsto a Roma al Cinecittà World. Un forfait del tutto inaspettato da parte dei fan che avevano già comprato il biglietto. Appena tre giorni prima, è stato lo stesso artista ad annunciare la sua assenza, senza però dare particolari spiegazioni. In una storia su Instagram, sul profilo di Achille Lauro si legge la comunicazione asciutta e diretta degli organizzatori, l’agenzia Friend&Partners: «Si comunica che è annullata la partecipazione di Achille Lauro allevato del 31 dicembre a Cinecittà World a Roma. I possessori dei biglietti possono scrivere a info@cinecittaworld.it».

Dietro però quel comunicato stringato si nasconderebbe invece un problema ben più grave per l’artista. Secondo Mowmag, Achille Lauro già una settimana fa era stato avvistato in aeroporto mentre si stava imbarcando per New York. Un viaggio sospetto pochi giorni prima dell’annullamento del concerto del 31 dicembre a Roma. E mentre tutti gli altri artisti sarebbero stati confermati, l’evento di Achille Lauro sarebbe saltato appena tre giorni prima perché non ci sarebbero state richieste sufficienti. Pochi biglietti venduti, spiega Mowmag, che cita anche alcuni commenti dei fan, che hanno ricevuto questa spiegazione dall’organizzazione, dopo aver chiesto chiarimenti per ottenere il rimborso dei biglietti.

