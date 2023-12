Capodanno, Feltri all’Aria che Tira: «Non me ne frega nulla del Cenone, lo detesto» – Il video

A Vittorio Feltri non piacciono le festività. Intervenuto a L’Aria che Tira su La7, con il giornalista David Parenzo ha parlato del suo modo di vivere il Capodanno. «Come sta?», gli chiede il conduttore. «Per il momento sono quasi vivo», dice il direttore editoriale de il Giornale. «So che ti stai preparando per il cenone di Capodanno», incalza Parenzo. E Feltri risponde: «Non me ne frega nulla del cenone di Capodanno, andrò a letto alle 21.30 sempre. Detesto queste festività così noiose».

