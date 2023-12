Addio a Paolo Graldi, l’ex direttore del Mattino e Il Messaggero è morto a 81 anni

All’età di 81 anni è morto a Roma Paolo Graldi, noto giornalista che ha ricoperto incarichi importanti come direttore de Il Messaggero e Il Mattino. Originario di Bologna, Graldi è nato il 27 maggio 1942. La sua lunga carriera lo ha visto impegnato come inviato e caporedattore presso Il Corriere della Sera. Ha lavorato accanto a figure autorevoli come Sergio Zavoli ed Enzo Biagi, contribuendo significativamente a molti dei loro programmi televisivi. Ha poi svolto il ruolo di consigliere d’amministrazione presso l’agenzia di stampa Ansa. Nonostante il passare degli anni, Paolo Graldi ha continuato a contribuire con la sua penna come editorialista per il Gruppo Caltagirone.

