Basta influencer sulle piste da sci, la rivolta ad Aspen contro gli scrocconi: «Così sfruttano la nostra fama»

È guerra aperta tra Aspen e influencer. La nota località sciistica americana, che si trova in Colorado, è impegnata infatti in una battaglia legale che dura da anni e accusa un marchio di abbigliamento di sfruttare indebitamente la notorietà delle proprie piste da sci per pubblicizzare prodotti sui social. A far scoppiare il caso, scrive il Wall Street Journal, è Aspen Skiing, una società che gestisce quattro comprensori sciistici: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk e Snowmass. La scorsa settimana, l’azienda ha fatto causa a Perfect Moment, un marchio sportivo di lusso, sorpreso a sfruttare senza permesso la notorietà delle piste da sci del Colorado per pubblicizzare i suoi capi di abbigliamento sui social insieme ad alcuni influencer.

La battaglia legale

Nel documento, depositato presso il tribunale distrettuale, Perfect Moment viene accusata di aver sfruttato «la reputazione e il prestigio a livello mondiale dei resort sciistici di Aspen, associandosi intenzionalmente e falsamente ad Aspen Skiing». Il riferimento non è solo alla scelta della location per gli scatti pubblicati sui social, ma anche agli stessi capi di abbigliamento. Tra i prodotti di Perfect Moment ce ne sono alcuni infatti che riproducono le tradizionali strisce rosse e bianche utilizzate dal resort di lusso AspenX per sedie e tende. In realtà, la battaglia tra Aspen e il marchio sportivo è iniziata nel 2021 con una lettera di diffida. In seguito alle richieste della società del Colorado, Perfect Moment ha acconsentito alla rimozione di alcuni post, ma a ottobre di quest’anno il problema si è ripresentato.

Le accuse

Il marchio sportivo è ora accusato di concorrenza sleale, falsa associazione, pratiche commerciali ingannevoli, arricchimento ingiusto e appropriazione indebita di valore aziendale. Aspen Skiing chiede non solo il rimborso dei profitti derivanti dallo sfruttamento dei suoi resort, ma anche il pagamento delle spese legali e la distruzione di tutti i capi di abbigliamento con le strisce rosse e bianche dell’AspenX.

