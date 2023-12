Pronti a un attacco la notte di Capodanno, il piano contro la Cattedrale di Colonia: tre arresti

Tre persone sono state arrestate a Colonia, in Germania, accusate di aver pianificato un attacco terroristico nella cattedrale. I tre sarebbero stati fermati poco prima dell’attentato, che secondo il progetto dei tre doveva avvenire la notte di Capodanno. Secondo la polizia tedesca, il piano prevedeva di usare un’auto come «mezzo di attacco». I tre arrestati farebbero parte di «gruppi di islamisti», secondo il ministro dell’Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia, Herbert Reul. Poco prima di Natale, la polizia di Colonia aveva arrestato un’altra persona, che secondo gli inquirenti stava pianificando un attacco proprio la notte tra il 24 e il 25 dicembre.

Chi sono i tre arrestati

Il capo della polizia di Colonia ha spiegato che i tre arrestati avevano un legame con l’uomo fermato prima di Natale. Secondo il quotidiano Bild, tutti e quattro sarebbero tagiki e si muoverebbero per conto dello Stato islamico-Khorasan, diramazione dell’Isis in Afghanistan. Dalle indagini che hanno portato all’arresto prima di Natale era emerso il piano dei tre con l’uso di un’auto. Ma sui dettagli la polizia tedesca non aveva avuto riscontri. Gli agenti hanno perquisito il parcheggio sotterraneo della cattedrale, in cerca di eventuali esplositvi. Al momento non sarebbe emerso nulla di sospetto. Rinforzate le misure di sicurezza, soprattutto attorno alla chiesa, con un migliaio di agenti di polizia schierati nella zona.

