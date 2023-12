No! Questo jet bloccato dal ghiaccio a Monaco di Baviera non doveva andare a Dubai per l’evento Cop28

«Aeroporto Monaco di Baviera: Congelati e Bloccati dal ghiaccio sulla pista i jet diretti alla conferenza di Dubai sul riscaldamento globale». Questo quanto recita la descrizione di uno dei post che condividono un video di un jet all’aeroporto di Monaco di Baviera. La coda a terra e il muso in aria, coperto di neve, l’aereo sembra bloccato. In realtà, il jet non è stato bloccato dal ghiaccio a Monaco di Baviera e non doveva andare all’evento Cop28.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che un jet che doveva andare all’evento Cop28 sia rimasto bloccato a Monaco di Baviera a causa della neve.

Della scena circola un video.

L’aereo è effettivamente a Monaco.

Ma non è stato bloccato, solo coperto di neve.

E non doveva andare all’evento Cop28.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Forti nevicate nel sud della Germania: bloccato l’aeroporto di Monaco di Baviera, cancellati 320 voli, trasporti pubblici congelati. Bloccati dal ghiaccio sulla pista i jet privati diretti alla conferenza di Dubai sul riscaldamento globale.

Il jet non è stato bloccato dal ghiaccio

Il riferimento è alle copiose nevicate che hanno colpito la Germania meridionale all’inizio di dicembre, proprio mentre la ventottesima Conferenza delle Parti (Cop28) sul clima entrava nel vivo. Tuttavia, pur trovandosi effettivamente all’aeroporto della capitale bavarese, il jet non c’entra nulla con la conferenza. L’aereo, innanzitutto, non era bloccato, ma semplicemente inclinato dal peso della neve che ha abbassato la coda finché non ha toccato la pista.

Il jet non doveva partire da Monaco di Baviera a Dubai

L’aereo, come indica la targa identificativa sulla coda (OE-HUB), è un Cessna Citation X. Come ricostrutio dai colleghi di Correctiv, sul sito specializzato Aviapages. Da lì si può risalire alla compagnia aerea, la Bairline, austriaca, che a Correctiv ha spiegato la situazione, confermando che si tratta di un loro velivolo. «Durante una tempesta di neve, l’aereo si inclina a causa del carico di neve», ha illustrato il capo delle vendite Nico Just. «L’aereo è rimasto parcheggiato a lungo a Monaco. A causa della mancanza di posti nell’hangar, è stato necessario parcheggiarlo all’esterno». Just ha negato qualsiasi coinvolgimento nella Cop. La versione fornita coincide con le informazioni reperibili sul sito specializzato FlightAware, secondo cui l’aereo si trova a Monaco dal 15 novembre, giorni in cui vi è arrivato da Anversa. Le informazioni sono state confermate a Correctiv anche dal personale aeroportuale.

Conclusioni

