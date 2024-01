La versione del deputato FdI sul colpo partito la notte di Capodanno, parla Pozzolo: «Non ho sparato io»

L’onorevole non rivela chi ha fatto partire il colpo, che ribadisce essere stato «accidentale»

«Non sono stato io a sparare» dice il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, che conferma l’incidente avvenuto la notte di San Silvestro a Rosazza, nel Biellese, con la sua pistola. L’arma «da me detenuta regolarmente», spiega il deputato, «ha detto uno dei partecipanti alla festa». Pozzolo però assicura che il colpo «è patito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare». Si infittisce il mistero su che cosa sia successo alla fine della festa di Capodanno alla Pro Loco della cittadina del Biellese. A rimanere ferito quella sera è stato un 31enne, marito della figlia di un agente che fa parte della scorta di Andrea Delmastro, anche lui di FdI. Il sottosegretario alla giustizia era presente con altri pochi intimi alla festa, ospiti della sorella Francesca Delmastro, sindaco della cittadina.

I punti da chiarire

Secondo le prime ricostruzioni, su cui sta raccogliendo accertamenti la procura di Biella, Pozzolo sarebbe arrivato a fine festa. E mentre stava mostrando l’arma, descritta come molto piccola, è partito un colpo che ha ferito il 31enne alla gamba destra. Contattato dall’Ansa, Pozzolo non ha chiarito ancora chi abbia potuto far partire il colpo. Alla serata avrebbero sicuramente partecipato il sottosegretario Delmastro, assieme agli uomini della scorta e pochi altri. Obiettivo delle indagini della procura di Biella sarà ora chiarire innanzitutto chi c’era quella sera, a festa ormai conclusa, secondo quanto raccontato da Delmastro.

