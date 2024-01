Bologna, 54enne ucciso a coltellate: il coinquilino l’ha trovato morto accanto al letto

Un uomo di 54 anni è stato ucciso a coltellate durante a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. La vittima si chiamava Andrea Beluzzi e il corpo è stato trovato riverso nella camera da letto della propria abitazione il giorno di Capodanno. Le autorità hanno già identificato un sospettato, attualmente in stato di fermo. È stato il coinquilino del 54enne, con il quale condivideva una casa di proprietà comunale, a chiamare i soccorsi e dare l’allerta. Secondo quanto si apprende, i due erano seguiti dai servizi sociali. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto al fine di delineare l’esatta dinamica dei fatti. A guidare le operazioni è il sostituto procuratore Flavio Lazzerini. L’obiettivo è comprendere la sequenza degli eventi e stabilire con precisione le tempistiche di quanto accaduto, al momento ancora non chiari.

Leggi anche: