Vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni a Roma, la rabbia dopo gli scandali: insulti sulla vetrina – Il video

Due scritte con altrettanti insulti sono apparsi all’esterno del negozio di Roma della catena di punti vendita di Chiara Ferragni. Come ha mostrato dall’account TikTok @imtito, l’esterno del negozio sarebbe stato vandalizzato il giorno di Capodanno, quando il punto vendita era chiuso. Sulla vetrina è stato scritto «Truffatrice», mentre sulla targa accanto, quella con il logo di Chiara Ferragni, è stato scritto sempre a stampatello «Bandita». Scritte che non sono passate inosservate dai tanti usciti in giornata per una passeggiata in centro a Roma, dopo i bagordi della notte di Capodanno. E qualcuno deve aver pensato di dire la sua sull’esterno del negozio della influencer. Due insulti che arrivano dopo giorni di polemiche e dure accuse nei confronti dell’imprenditrice, già multata dall’Antitrust per un milione di euro per pratiche commerciali scorrette, a proposito del caso dei pandoro Balocco e la promessa di fare beneficenza con il ricavato delle vendite per i bambini dell’ospedale regina Margherita di Torino. Nonostante la chiusura per il 1 gennaio, gli attenti collaboratori dell’influencer devono aver avvistato l’atto di vandalismo, che gira in diversi contenuti sui social. Tant’è che dopo alcune ore dai primi contenuti, le scritte all’esterno del negozio sono state cancellate prima della riapertura.

Leggi anche: